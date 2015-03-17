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Alanya Belediyesi'nden bir ilk daha

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Büyükşehir Yasası ile birlikte köy ve beldelere eşit hizmet verebilmek amacıyla Türkiye’nin tek faal ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’ni hizmete soktu

Alanya Belediyesi'nden bir ilk daha

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Büyükşehir Yasası ile birlikte köy ve beldelere eşit hizmet verebilmek amacıyla Türkiye’nin tek faal ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’ni hizmete soktu

17 Mart 2015 Salı 19:26
Alanya Belediyesi'nden bir ilk daha
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ALANYA Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Büyükşehir Yasası ile birlikte köy ve beldelere eşit hizmet verebilmek amacıyla Türkiye’nin tek faal ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’ni hizmete soktu. Tüm donanımı Alanya Belediyesi tarafından imal edilen Mobil Kısırlaştırma Ünitesi dün tanıtıldı. Tanıtım törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefi Mevlüt Kodal, başkan yardımcıları, birim amirleri ve hayvan severler katıldı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kenan Ersoy, Alanya Belediyesi Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’nin bir veteriner kliniğinden farkı olmadığını söyledi.
ARAÇTA İKİ AMELİYAT MASASI VAR
Bakanlıktan ruhsat alarak çalışan tek mobil kısırlaştırma ünitesinin Alanya Belediyesi’nde olduğunu söyleyen Ersoy, "Mobil kısırlaştırma ünitesi Türkiye’deki tek faal ve Bakanlık tarafından ruhsatlı araç. Trafik tesciline de mobil veteriner kliniği olarak işletildi. Trafiğe rahatça çıkıp halkımıza hizmet verebileceğiz" dedi. Alanya Belediyesi Mobil Kısırlaştırma Birimi aracında 2 ameliyat masasının olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürü Kenan Ersoy, "Aracımız kendi jeneratör ve elektrik sistemiyle de çalışabilmektedir. Klima, buzdolabı, aşı dolabı, sterilizatör, sıcak su, kirli ve temiz su tanklarımız, normal bir klinikte olması gerekenden daha üstün tüm malzemeler aracımızda vardır. Yerlerimiz bile hastanelerde kullanılan steril malzemeden yapılmıştır. Mobil Kısırlaştırma Ünitesi içindeki her şey bizzat en ince detayına kadar düşünülüp tasarlanarak hazırlanmıştır" dedi.
‘HAYVANSEVERLER DESTEK VERMELİ’
Alanya’nın bir dünya kenti olduğunu söyleyen Ersoy, "Bu hizmet, Alanya için bir ihtiyaçtı. Buradaki en büyük amacımız kırsaldaki sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, aşılayıp, işaretleyip tekrar doğaya bırakmaktır. Hayvanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Yaşam standartlarını ne kadar yükseltirsek o kadar da yaşam sürelerini uzatırız. Alanya Belediyesi olarak hiçbir şeyden sakınmadık. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Yeter ki hayvanseverler bize destek olsun" dedi. Mobil Kısırlaştırma Ünitesi hakkında hayvanseverlere bilgi veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, özellikle kırsal kesime ve mahallelere daha hızlı ve etkin hizmet etmek amacıyla mobil kısırlaştırma ünitesini hizmete soktuklarını söyledi.
‘EN ÜCRA KÖYLERE BİLE GİDECEĞİZ’
Başkan Yücel, “Büyükşehir Yasası'yla birlikte köyler ve beldelerin bağlanmasından sonra hayvanlarımızı korumak, onların kontrollerini yapmak, onların toplumdaki yerini bilinçlendirmek ve hissettirmek adına bu hizmeti başlattık. Veteriner işlerimiz bünyesinde doğudan batıya kadar köylerimizde ve beldelerimizde hayvanlarımızın kısırlaştırma, bakım ve aşılarını yerinde ve zamanında yapacağız" dedi. Alanya’nın en ücra bölgesindeki bir hayvana bile yerinde ve zamanında müdahale etmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Yücel, "Hem merkezde Cikcilli Mahallesi’nde hem de buna artı olarak mobil kısırlaştırma ve bakım ünitesini hizmete soktuk. Bu hizmetleri kolaylaştırmak için projelerimizi üretip hayata geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu. Hayvan ambulansını da en kısa sürede Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne kazandırmayı amaçladıklarını kaydeden Başkan Yücel, Demirtaş’a yeni bir hayvan barınağı yapılacağını, projenin tamamlanıp ihale aşamasına kadar gelindiğinin de müjdesini verdi.

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Son Güncelleme: 17.03.2015 18:31
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Alanya BelediyesiBelediyeBir Ilk DahaVeteriner Işleri MüdürlüğüBüyükşehir Yasası
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