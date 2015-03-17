Alanya Belediyesi'nden bir ilk daha

ALANYA

Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Büyükşehir Yasası ile birlikte köy ve beldelere eşit hizmet verebilmek amacıyla Türkiye’nin tek faal ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onaylı Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’ni hizmete soktu. Tüm donanımı Alanya Belediyesi tarafından imal edilen Mobil Kısırlaştırma Ünitesi dün tanıtıldı. Tanıtım törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefi Mevlüt Kodal, başkan yardımcıları, birim amirleri ve hayvan severler katıldı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kenan Ersoy, Alanya Belediyesi Mobil Kısırlaştırma Ünitesi’nin bir veteriner kliniğinden farkı olmadığını söyledi.

ARAÇTA İKİ AMELİYAT MASASI VAR

Bakanlıktan ruhsat alarak çalışan tek mobil kısırlaştırma ünitesinin Alanya Belediyesi’nde olduğunu söyleyen Ersoy, "Mobil kısırlaştırma ünitesi Türkiye’deki tek faal ve Bakanlık tarafından ruhsatlı araç. Trafik tesciline de mobil veteriner kliniği olarak işletildi. Trafiğe rahatça çıkıp halkımıza hizmet verebileceğiz" dedi. Alanya Belediyesi Mobil Kısırlaştırma Birimi aracında 2 ameliyat masasının olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürü Kenan Ersoy, "Aracımız kendi jeneratör ve elektrik sistemiyle de çalışabilmektedir. Klima, buzdolabı, aşı dolabı, sterilizatör, sıcak su, kirli ve temiz su tanklarımız, normal bir klinikte olması gerekenden daha üstün tüm malzemeler aracımızda vardır. Yerlerimiz bile hastanelerde kullanılan steril malzemeden yapılmıştır. Mobil Kısırlaştırma Ünitesi içindeki her şey bizzat en ince detayına kadar düşünülüp tasarlanarak hazırlanmıştır" dedi.

‘HAYVANSEVERLER DESTEK VERMELİ’

Alanya’nın bir dünya kenti olduğunu söyleyen Ersoy, "Bu hizmet, Alanya için bir ihtiyaçtı. Buradaki en büyük amacımız kırsaldaki sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, aşılayıp, işaretleyip tekrar doğaya bırakmaktır. Hayvanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Yaşam standartlarını ne kadar yükseltirsek o kadar da yaşam sürelerini uzatırız. Alanya Belediyesi olarak hiçbir şeyden sakınmadık. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Yeter ki hayvanseverler bize destek olsun" dedi. Mobil Kısırlaştırma Ünitesi hakkında hayvanseverlere bilgi veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, özellikle kırsal kesime ve mahallelere daha hızlı ve etkin hizmet etmek amacıyla mobil kısırlaştırma ünitesini hizmete soktuklarını söyledi.

‘EN ÜCRA KÖYLERE BİLE GİDECEĞİZ’