Alanya Belediyesi’nden 68 mahallede 78 park

Merkez ve kırsal mahallelere yaptığı hizmetlere aralıksız devam eden Alanya Belediyesi, çalışmalar kapsamında 68 kırsal mahallede 78 çocuk parkını hayata geçirdi.

Alanya Belediyesi’nden 68 mahallede 78 park
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BÜYÜKŞEHİR Yasası ile birlikte 2015-2019 tarihleri arasında köy statüsünden mahalle statüsüne geçen Alanya’ya bağlı 68 kırsal mahallede Alanya Belediyesi tarafından 78 tane çocuk parkının inşaatı tamamlanarak halkın hizmetine açıldı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için merkez ve kırsal mahallelerimizde çocukların yüzlerini güldürecek mekânlar oluşturmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımız çocuk parklarını çocuklarımızın hayal gücünü arttırmak için çeşitlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

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