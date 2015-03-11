Alanya Belediyesi'nde 'İhale' devrimi

ALANYA Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından kamuoyu denetiminin daha verimli şekilde sağlanması için taşınmaz kira ihale ilanları, Alanya Belediyesi’nin resmi web sayfasından duyurulmaya başlandı. Alanya Belediyesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılan taşınmaz kira ihalelerinde eşitlik ve rekabetin sağlanması adına 9 Mart 2015 tarihinden itibaren ihale ilanlarını resmi web sayfasında duyurmaya başladı. Vatandaşların sağlıklı bilgi almalarını sağlama adına, Yücel’in talimatı ile harekete geçen Emlak ve İstimlak Müdürü İbrahim Koçak, taşınmaz kira ihalelerinde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetiminin daha verimli sağlanması amacıyla ihale ilanlarının www.alanya.bel.tr sayfasında halkın bilgisine sunulmaya başlandığını belirtti.