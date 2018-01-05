Alanya Belediyesi zeybek kursu sona erdi

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi’nin düzenlediği zeybek kursları sona erdi. Kurs sonunda düzenlenen sertifika töreninde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Alanya Belediyesi 75. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen sertifika törenine Başkan Yücel, Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, eğitmenler ve kursiyerler katıldı. Törende konuşan Başkan Yücel, Alanya kültürünün yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, “Kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Belediyemizin düzenlediği kursa katılarak kültürümüzün bir parçası olan zeybek oyunlarının gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlendiniz. Kursiyerlerimizi ve hocalarımızı kutluyorum" dedi. Harmandalı, Herimoğlu, Çökertme ve Hasbahçe zeybeği derslerinin verildiği kurs, 6 Şubat'ta yeniden başlayacak. Kurslar Salı ve Perşembe günleri saat 21.00'de yine 75. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.