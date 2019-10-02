Alanya Belediyesi yaşlılara hizmete devam ediyor

ALANYA Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında yaptığı hizmet ve yatırımlar ile örnek belediyeler arasında yer alıyor. Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan konut temizlik ekibinde bir kuaför ve dört bayan personel bulunuyor. Evinde temizlik yapabilecek kimsesi olmayan, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veren konut temizlik ekibi, belediye sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından tespit edilen evlerin temizliğini yapmaya devam ediyor. Ekipte yer alan bir kuaför ise yaşlı ve yatalak hastaların saç kesim ve bakımlarını yerinde gerçekleştiriyor.

BAŞKAN YÜCEL: “YAŞLI VE BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Alanya Belediyesi olarak yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara bu ve buna benzer birçok hizmetlerinin bulunduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Her kesimden vatandaşımızın Alanya’da rahat bir şekilde hayatını sürdürmesi esas amaçlarımızdan biri. Bu yüzden projelerimiz ve hizmetlerimiz çok amaçlı ve kucaklayıcı bir şekilde ilerliyor. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde şunu belirtmek isterim ki Alanya Belediyesi olarak bu ve buna benzer çalışmalarımızla yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın bir gün değil her gün yanında oluyoruz” dedi. Proje kapsamında ayda yaklaşık 120 hane temizlik hizmeti alabiliyor.