Alanya Belediyesi, Yaşlılar Günü'nde yaşlıları unutmadı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Alanya Huzurevi sakinleri için düzenlenen kahvaltı programına Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Sosyal Yardım Merkezi Müdürü Ahmet Çelik, Belediye Sosyal İşler Müdürü Bilal Nurgül, Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Evi Polikliniği personeli, Huzurevi Müdürü Sabit Demir, Müdür Yardımcısı Esra Özaslan ve huzurevi sağlık ekibi katıldı. Huzurevi sakinlerinden 60 kişilik grup, Alanya Kalesi’nde bir kafeteryada kahvaltı yaptı. Yaşlılar Günü'nde hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar, kendileri ile yakından ilgilenen Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel’e ve ekibine teşekkür ettiler. Kahvaltı programının ardından teleferikle kale turu yapan yaşlılar, eğlenceli bir gün geçirdi.