Alanya Belediyesi yaşlı çiftin evini yeniliyor

ALANYA Belediyesi, Asmaca Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Şen ve ailesine ait ikamete uygun olmayan müstakil evini, onarıp yenilemek için çalışma başlattı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kendisine başvuran Şen ailesinin evlerinin yenilenmesi talimat verdi. Evinin yeniden yapılması için çalışma başlatan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür eden Mustafa Şen, “Yıllar önce heyelandan dolayı evimiz kullanılamaz hale geldi. Başvurduğumuz her kurum yardımcı olacaklarını söyledi. Ama yapılmadı. Bir süredir evimizin yanına kurduğumuz derme çatma çadırda yaşıyorduk. Sonunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e başvurdum. Allah razı olsun hemen ekiplerini gönderdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.