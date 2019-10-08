Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi 15. yılını kutlayacak

MECLİS Başkanı Abdullah Karaoğlu başkanlığında aylık toplantısını gerçekleştiren Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Ekim, Kasım ve Aralık ayında düzenleyeceği etkinlikleri ele aldı. Gündeme dair açıklama yapan Meclis Başkanı Karaoğlu, “23 Ekim’de 15.yılımızı çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. 22 Kasım’da 5. Alanya Uluslararası Sanat Sergimizi açacağız. Vatandaşlardan ve Yeni Alanyalılardan gelen istek üzerine Noel Pazarını bu yıl 2 gün olarak düzenleyeceğiz. Yani 10. Alanya Uluslararası Noel Pazarı’nı bu yıl 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bize bu imkanları sunan ve her etkinliğimizde yanımızda olan Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve ekibine tüm Yeni Alanyalılar adına teşekkür ederim” dedi.