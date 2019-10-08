Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi 15. yılını kutlayacak
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi (Yeni Alanyalılar) 23 Ekim’de 15. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk ve tek Yabancılar Meclisi olan Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, 15. kuruluş yılını Kültür Merkezinde düzenleyeceği bir dizi etkinlikle kutlayacak.
GÜNCEL 08.10.2019, 11:01
MECLİS Başkanı Abdullah Karaoğlu başkanlığında aylık toplantısını gerçekleştiren Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Ekim, Kasım ve Aralık ayında düzenleyeceği etkinlikleri ele aldı. Gündeme dair açıklama yapan Meclis Başkanı Karaoğlu, “23 Ekim’de 15.yılımızı çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. 22 Kasım’da 5. Alanya Uluslararası Sanat Sergimizi açacağız. Vatandaşlardan ve Yeni Alanyalılardan gelen istek üzerine Noel Pazarını bu yıl 2 gün olarak düzenleyeceğiz. Yani 10. Alanya Uluslararası Noel Pazarı’nı bu yıl 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Bize bu imkanları sunan ve her etkinliğimizde yanımızda olan Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve ekibine tüm Yeni Alanyalılar adına teşekkür ederim” dedi.
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|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
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|7
|10
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|7
|9
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|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
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|7
|8
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|7
|7
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|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2