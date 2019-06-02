Alanya Belediyesi ücretsiz çiçek dağıtacak

BUGÜN 21 mezarlıkta, 17 türde toplam 50 bin adet çiçek fidesi dağıtılacak. Alanya Belediyesi her bayram öncesi gerçekleştirdiği mezarlıklarda çiçek dağıtma geleneğini bu bayramda da sürdürecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce bugün sabah saat 08.30’dan itibaren Alanya’daki 21 mezarlıkta 17 türde toplam 50 bin adet çiçek, vatandaşlara mezarlıklara dikmesi için ücretsiz olarak dağıtılacak.

İŞTE ÇİÇEK DAĞITILACAK MEZARLIKLAR

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, yaptığı açıklamada "Mezarlıklarda ücretsiz olarak mevsimlik ve çok yıllık çiçek dağıtma geleneğini bu yıl da devam edeceğiz. Arife günü merkez, doğu ve batı mahallelerinde 21 mezarlıkta vatandaşlara toplam 50 bin ücretsiz çiçek dağıtımı yapılacak. Merkezde Hatipoğlu Belediye Mezarlığı, Bektaş Mezarlığı, Kale Yamacı Mezarlığı, Hisariçi Mezarlığı, Cikcilli Belediye Mezarlığı, Hacıbaba Mezarlığı, Oba Sekilioğlu Mezarlığı, Aşağı Oba Mezarlığı ve Tosmur Ak Mezarlığı’nda çiçek dağıtımımız olacak. Batı bölgesinde Okurcalar Karaburun Mezarlığı, İncekum Karabuynuzlar Mezarlığı, Avsallar Merkez Mezarlığı, Türkler Belediye Mezarlığı, Payallar Merkez Mezarlığı, Güzelbağ Merkez Mezarlığı, Konaklı Mandıra Mezarlığı, Emişbeleni Merkez Mezarlığı’nda çiçek dağıtılacak. Doğuda ise Kestel Hanönü Mezarlığı, Mahmutlar Belediye Mezarlığı, Kargıcak Sahil Mezarlığı, Demirtaş Merkez Mezarlığı’nda vatandaşlara çiçek dağıtılacak” dedi.