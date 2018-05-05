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Alanya Belediyesi tur teknecilerini uyardı

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula başkanlığında, Liman Başkanı Mehmet Seyhan, Sahil Güvenlik 2. Bot Komutanı Ömer Samet Avcıl, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Ekipler Büro Amiri Yusuf Yıldız’ın katılımıyla tur tekneleri işletmecileri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi. Turizm sezonunda uyulması gereken kurallar ve genel sorunların masaya yatırıldığı toplantıda denizlerin kirletilmemesi konusu üzerinde önemle duruldu

Alanya Belediyesi tur teknecilerini uyardı

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula başkanlığında, Liman Başkanı Mehmet Seyhan, Sahil Güvenlik 2. Bot Komutanı Ömer Samet Avcıl, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Ekipler Büro Amiri Yusuf Yıldız’ın katılımıyla tur tekneleri işletmecileri ile istişare toplantısı gerçekleştirildi. Turizm sezonunda uyulması gereken kurallar ve genel sorunların masaya yatırıldığı toplantıda denizlerin kirletilmemesi konusu üzerinde önemle duruldu

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:43
Alanya Belediyesi tur teknecilerini uyardı
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ALANYA Belediyesi’nin turizm sezonunda huzur, düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla esnaf guruplarıyla yaptığı istişare toplantıları tur teknesi işletmecileri ile devam etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula’nın başkanlığında yapılan toplantıya, Ekipler Büro Amiri Yusuf Yıldız, Liman Başkanı Mehmet Seyhan, Sahil Güvenlik 2. Bot Komutanı Ömer Samet Avcıl, Zabıta Müdürü Hasan Akın, Çevre Koruma Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ve tur teknesi sahipleri katıldılar.

UYMALARI GEREKEN KURALLAR ANLATILDI
Toplantıda sahil ve limanda yer alan teknelerin sezon başlangıcında dikkat etmesi ve uyması gereken konular başlığı altında uygulamalar, denetimler ve şikâyetlerden kaynaklı konular görüşüldü. Teknelerin havuz sisteminde yer alan biletçi personellerin hanutçuluk, kılık- kıyafet ve yaka kartı uygulamalarına uyulması, liman içerisinde teknelerde kesinlikle müzik yapılmaması, tekne içinde çalıştırılan personellerin Emniyet Müdürlüğü ve SGK bildirimlerin zamanında yapılması, katı atık ve evsel atıkların temizlik işleri müdürlüğünün belirlediği saatlerde usulüne uygun poşetli ve konulması gereken yerlere bırakılması, rıhtım içi malzeme indiriminin sabah saatlerinde gerçekleştirilmesi gerektiği gibi konular tekne sahiplerine anlatıldı.

ZABITA MÜDÜRÜ AKIN: “DENİZİMİZİ KİRLETMEYELİM”
Deniz kirliliğini önlemek için alınan kararların uygulanması konusunun çok önemli olduğunu belirten Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Akın ‘’Deniz kirliliğine sebebiyet verecek atıkların; özellikle sintine ve kanalizasyon- atıksu ve türevlerinin boşaltım usulüne uygun gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte mavi kart sistem uygulamalarının güncelliğine dikkat edilmeli. Mutfak hijyenine uygun faaliyette bulunulması, gıda malzemelerinin hijyenik koşullara uygun depolanması, servis edilmesi ve tüketilmesi gibi konularda tekne sahiplerini uyardık. Toplantılarımıza her türlü desteği veren tüm kurumlara teşekkür ederim’’ dedi.  

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiYusuf YıldızMehmet KulaMehmet SeyhanSahil GüvenlikÖmer Samet Avcıl
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