Alanya Belediyesi trafik eğitimi veriyor

ALANYA Belediyesi, trafikte bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla yaz kursları kapsamında çocuklara ve yakınlarına trafik eğitimi veriyor. Parka gelen çocuklara ve yakınları önce sınıfta teorik eğitim alıyor daha sonra trafik pistinde uygulama yapıyor. 4-12 yaş grubu çocuklar hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de emniyet kemeri alışkanlığı kazanıyor. Çocuklar akülü araçlarla minyatür pist üzerinde sürüş eğitimi alıyor.

200 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

2018 yılında 20 bin kişiye trafik eğitimi veren Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, açıldığı günden bugüne 200 bin kişiye ulaştı. Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı Sorumlusu ve Alanya Trafik Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Toksöz, "Uzman trafik eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitim neticesinde bugüne kadar 200 bin kişiye ulaştık. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'in de özel ilgi gösterdiği parkımız, baştan aşağı modernize edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz olup bütün vatandaşlarımızın katılımına açıktır" dedi.