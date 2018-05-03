Alanya Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor

Asiye ELİAÇIK
ALANYA Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan caddelerde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Cikcilli Mahallesi’nde yeni çevreyolu, karayolları köprüsü altındaki bölgede altyapı ve istinat duvarı çalışmasını tamamlayan ekipler, sıcak asfalt çalışmasına başladı.
İlçe genelinde cadde ve sokakları kaliteli ve kullanışlı sıcak asfaltla kaplayan Alanya Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı caddelerde sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Cikcilli Mahallesi’nde Oba ve kuzey mahallelerini Cikcilli merkeze bağlayan karayolları köprüsü altında sıcak asfalt çalışması başlatıldı.
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