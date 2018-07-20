Alanya Belediyesi sertifikalandırdı

Toygar DİM

ALANYA Belediyesi ve Unilever Food Solutions ile mart ayında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen Güvenilir Eller Gıda Güvenliği Online Eğitim Programı’nı tamamlayan Alaiye Resort Otel’in 64 mutfak personeline düzenlenen törenle sertifika verildi. Avsallar Mahallesi’ndeki Alaiye Resort Otel’de düzenlenen törene Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Alaiye Otel ortaklarından Hüseyin Uysal, Otel Müdürü Selim Soylu, Mutfak Şefi Şinasi Karanlıkoğlu ve sertifika alan otel personeli katıldı.

ONLAR ARTIK ‘GÜVENİLİR ELLER’

Törende, Türkiye’nin ilk ve tek online gıda güvenliği eğitim-sertifika programından faydalanan Alanya’daki son işletmenin Alaiye Resort Hotel olduğunu söyleyen mutfak şefi Şinasi Karanlıkoğlu, bu projeyle toplam da 64 mutfak ve servis personelinin eğitim aldığını vurguladı. Tek seferde 64 otel personelinin bu eğitimi tamamlayarak önemli bir başarıya imza attığını hatırlatan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, törende sertifika alan personeli tebrik etti. Başkan Yardımcısı Yenialp’in konuşmasının ardından, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş tarafında törene katılanlara, gıda güvenliği hakkında Alanya Belediyesi tarafından hazırlanan sunum izletildi. Sertifika töreni, günün anısına toplu fotoğraf çekimi ve Güvenilir Eller pastasının kesilmesiyle tamamlandı.

ÖRNEK BİR İŞBİRLİĞİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Güvenilir Eller gıda güvenliği online eğitim programı kapsamında, Alanya Belediyesi ve Unilever Food Solutions arasında mart ayında örnek bir işbirliği başlatılarak Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Unilever Food Solutions Türkiye, Orta Asya ve İran Genel Müdürü Önder Arsan’ın katıldığı bir işbirliği protokolü imzalanmıştı. İlk kez bir yerel yönetimle işbirliği yapılan projede, Alanya bölgesinde turizm ve yeme-içme sektöründen meslek birliklerine varıncaya kadar, çalışan tüm personele online gıda güvenliği eğitimi verilmeye başlandı.