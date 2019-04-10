Alanya Belediyesi'nin eğitim semineri devam ediyor

2019 YILI Kişisel Gelişim Eğitimleri kapsamında Alanya Belediyesi tarafından Alanya Kültür Merkezi’nde 'Verimli Akrep, Etkin Yelkovan' konulu bir seminer düzenlendi. Kişisel Gelişim Uzmanı Oytun Yumşak’ın sunumuyla gerçekleşen seminere vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Seminerde, zamanı etkili ve verimli kullanmanın yöntemleri anlatıldı. Oytun Yumşak, katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

'STRES YÖNETİMİ MÜMKÜN'

Zamanı etkili kullanmanın önemine dikkat çekerek, stresi yönetmenin mümkün olduğunu, bu yolla da kişinin hayat kalitesini yükseltebileceğini söyleyen Eğitmen Oytun Yumşak, iş ve özel yaşamda planlı yaşamanın kazanımlarını vurguladı. Ünlü filozof Platon’dan da alıntılar yapan Yumşak, önceliklendirme ve erteleme hastalığının önüne geçme ile hedef belirleme konularında örnekler ve uygulamalara yer verdi.

GELECEK SEMİNER 22 MAYIS’TA

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında 22 Mayıs günü saat 09.30 itibariyle eğitimci Veysel Sami Berikan "Hitabet Sanatı" konulu sunumuyla personel ve vatandaşlarla birlikte olacak.