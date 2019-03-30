Alanya Belediyesi'nin acı kaybı

EDİNİLEN bilgiye göre, Alanya Belediyesi'nde çalışan Uğur Demir Mahmutlar'da birden fenalaştı. Birim amiri Ahmet Sönmez tarafından hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Demir, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adamın Yörükler Grubu Alanyaspor taraftar grubu kurucusu Ümit Demir’in kardeşi olduğu öğrenildi. Demir'in cenazesi bugün ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Cücenler Mezarlığı'na defnedilecek. Yeni Alanya olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.





Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2019, 11:32