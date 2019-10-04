Alanya Belediyesi'ne 'Süreklilik' ödülü
Antalya - Tarihi Kentler Birliği (TKB) 2018 yılı özendirme Yarışmasında Alanya Belediyesi ile Burdur Belediyesi'ne Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları nedeniyle Süreklilik Ödülü verildi
TKB tarafından düzenlenen 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması sonuçları açıklandı. Jüri 36 belediyeden 36 uygulama , 24'ü de proje dalında olmak üzere 60 projeyi değerlendirdi. Jüri Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 2 jüri özel ödülü, 6 proje, 6 uygulama ve 6 adet korumada süreklilik ödülü verilmesini kararlaştırdı.
Ödüller, koruma alanında bütüncül bir programı ve kapsamlı senaryoları uzun süre, istikrarlı bir biçimde uygulamaya devam eden belediyelere verilmiştir. Bu yıl Jüri ayrıca geçtiğimiz yıl geniş kapsamlı kentsel koruma programı sunmuş, bu yıl söz konusu programın uygulama aşamasında gözle görülür yol kat eden belediyeleri de Süreklilik ödülleri kapsamında değerlendirildi.
Bu değerlendirmeye göre Alanya Belediyesi (Antalya), Mutfak Kültür Evi Projesi: Alanya Kalesi içinde sürdürülen koruma ve yeniden işlevlendirme çalışmalarını istikrarlı biçimde devam ettirmesi nedeniyle Süreklilik ödülünü aldı.
Burdur Belediyesi de Eski Belediye Caddesi ve Yeşilyurt-Deveci Sokakları Sağlıklaştırma Projesi: Kent merkezinde ticari akslar ve odak noktaları yaratmayı amaçlayan koruma programının uygulamalara dönüşmesi ve yeni projelerle sürekliliğinin sağlanması nedeniyle Tarihi Kentler Birliği 201 Yılı Süreklilik Ödülüne layık görüldü.
Öte yandan Tarihi Kentler Birliği Jürisi Kepez Belediyesi'ne de tarih ve kültür mirasının korunması konusunda değerli katkılarından ve faaliyetlerinden dolayı başarı belgesi verdi.
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