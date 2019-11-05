Alanya Belediyesi'ne sıfır atık ödülü

ALANYA Belediye Meclisi, Kasım ayı oturumunu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirdi. Meclisin açılışında konuşan parti gruplarının temsilcileri, 96’ncı yıldönümü kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin kutlama teşekkürlerini ilettiler. Ortak gündemde ise başta 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yıldönümü, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü, eski Başbakan Bülent Ecevit’in ölüm yıldönümü ile ilgili mesajlar yer aldı. Meclis üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden dedesi ile ilgili de taziye dileklerini ilettiler.

“Yarınları kurtarmaya bugünden başla” sloganıyla hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi üzerine gösterdiği önemli çalışmalarla Türkiye’ye örnek başarılar elde eden Alanya Belediyesi, projede ödüle layık görüldü. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve proje mimarı Emine Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle teslim alınan ödül, cenaze nedeniyle programa katılamayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu tarafından teslim edildi. Meclis oturumunun ardından Başkan Yücel ve meclis üyeleri, Lösemili Çocuklar Haftası’na dikkat çekmek amacıyla maske taktılar.