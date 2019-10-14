Alanya Belediyesi'ne restorasyon ödülü

ÜLKEMİZİN doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunması, özgün kimliğinin yaşatılması yönünde başarılı çalışmaların ödüllendirildiği Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve 2018 yılı Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Alanya Belediyesi “Mutfak Kültür Evi-Yemek Müzesi” projesi ile süreklilik ödülüne layık görüldü. 36 belediyeden 36 uygulama, 24 proje dalında toplam 60 projenin değerlendirildiği yarışma sonucunda Alanya Belediyesi, Alanya Kalesi içinde sürdürülen koruma ve yeniden işlevlendirme çalışmalarını istikrarlı biçimde devam ettirmesi nedeniyle süreklilik ödülünü almaya hak kazandı.

ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLDİ

Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde 2012 yılında geçirdiği yangında tüm mimari detaylarını kaybeden ve Antalya Valiliği’nden sağlanan katkı payı ödeneği ile Alanya Belediyesi tarafından kamulaştırılarak kültürel miras çalışmaları kapsamında onarımı tamamlanan Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi-Yemek Müzesi, yarışmada önce çıkan projelerden olmayı başararak ödüle layık görüldü.

YEMEK MÜZESİ OLARAK HİZMETE GİRECEK

Yapılan restorasyon çalışması ile birlikte Alanya’nın geleneksel konut dokusu içerisinde, Alanya’nın tarihi geçmişinin ve kimliğinin, mimari detayları ile birlikte korunmasının sağlandığı yapı iç mekan düzenlemeleri tamamlandıktan sonra geleneksel Alanya mutfak kültürünün hem uygulamalı hem de görsel ögelerle anlatılacağı “Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi- Yemek Müzesi” olarak hizmete açılacak. Ziyaretçiler yapının üst katında hazırlanacak olan sergilemeler ile Alanya’nın yöresel mutfak kültürü ile ilgili bilgi sahibi olurken, alt katında yapılacak düzenlemelerle de yöresel lezzetleri tatma imkânı bulacaklar.