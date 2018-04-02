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Alanya Belediyesi'ne özel ziyaret

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Parlayüksel İlkokulu ve Akıl Küpü Kreşi’nin minik öğrencilerini ağırladı

Alanya Belediyesi'ne özel ziyaret

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Parlayüksel İlkokulu ve Akıl Küpü Kreşi’nin minik öğrencilerini ağırladı

02 Nisan 2018 Pazartesi 23:39
Alanya Belediyesi'ne özel ziyaret
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2 NİSAN Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde 70 öğrenci, Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi’ni ziyaret ederken miniklere otizm ve otizmin özellikleriyle ilgili bilgiler aktarıldı. Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulunan öğrencilere, özellikle otizmin iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğu olduğu, genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıktığı bilgileri anlatıldı. 

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Alanya BelediyesiFarkındalık GünüAkıl Küpü Kreşi
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