Alanya Belediyesi'nden yeni imar yolu müjdesi

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’ya çağ atlatacak imar yolunun Oba ve Tosmur güzergahlarında startını verdi. Çevre yolu Portakal Caddesi’nden yeni çevre yoluna bağlanacak 20 metre genişliğindeki imar yolunun yapımına başlandı. Tosmur, Oba güzergâhı ile yeni çevre yolundan Oba Stadyumu’na bağlanacak imar yolu, doğu batı yönünde 15 metre imar yolu ile ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı’ndan Alanya merkeze bağlanıyor. Yol güzergâhında 3 adet köprü ile geçişleri sağlanacak olan 20 metre genişliğindeki imar yolu başta oba olmak üzere Alanya’da ulaşımı büyük ölçüde rahatlatacak.

Büyük yol projesi hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, imar yolunun özellikle bölgedeki okullara ulaşım kolaylığı sağlayacağını söyleyerek, “İmar yolunun portakal Caddesi’nden yeni çevre yoluna bağlantısı yapılacak. Yeni çevre yolundan ise ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi istikametinde Alanya merkeze bağlanacak. Şu an yol güzergâhındaki köprülerin yapımı devam ediyor. Köprü yapımının ardından dolgu ve hafriyat çalışması devam edecek. Kısa sürede imar yolunu Alanya’mızın hizmetine sunacağız” dedi.