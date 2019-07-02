Alanya Belediyesi'nden ücretsiz sünnet hizmeti

ALANYA Belediyesi'nin sosyal belediyecilik politikası çerçevesinde, vatandaşların da taleplerinin devamı üzerine geleneksel sünnet programları devam ettiriliyor. Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Polikliniği'nde düzenlenen sünnet organizasyonuna Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal İşler Müdürü Bilal Nurgül, aileler ve çocukları katıldı. Belediyeye başvurarak kayıt yaptıran ailelerin gelmesiyle sünnet programı duayla başladı. Aileler ve çocuklar Tevfik Hoca Evi Polikliniği'nde uzman sağlık personelleri tarafından hijyenik ortamda gerçekleştirilen sünnet hizmetinden sırayla yararlandı. Sünnet olan çocuklara kirvelik yapan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, 4 gün sürecek ilk programın ardından yaptığı açıklamada, "Alanya Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla 2014 yılından bu yana doğumdan ölüme kadar bütün vatandaşlarımızın yanında olduk. 'Hoş geldin bebek' projemizle yeni doğanlara merhaba derken, on binlerce gencimize eğitim yardımı, engelli bireylerimize sosyal destek, yaşlılarımıza evde bakım ve sağlık taraması, kayıplarımızda ise çadır, masa ve sandalye gibi cenaze hizmetlerimiz gibi saymakla bitiremeyeceğimiz sosyal yardımlar gerçekleştiriyoruz" dedi.

SÜNNET HİZMETİ AĞUSTOS AYINDA DA DEVAM EDECEK

Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel, sünnet hizmetine devam edeceklerini kaydederek, "Okulların yaz tatiline girmesiyle 92 çocuğumuzu 4 günde sünnet ettireceğiz. Sünnet programımız ağustos ayında da devam edecek. Hizmetimizden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edebilir" diye konuştu. Programda sünnet olan çocuklara oyuncak araba, sertifika ve sünnet kıyafetleriyle çekilmiş çerçeveli fotoğrafları hediye edildi. Çocukların aileleri de böyle bir hizmet sunduğu için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkürlerini dile getirdi.