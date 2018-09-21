Alanya Belediyesi'nden sağlığa yatırım

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Mahallesi’nin yıllardır ihtiyaç duyduğu Aile Sağlığı Merkezi’ni tamamlayarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne devretti. Alanya Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi, Yaşardoğu Caddesi, Meziyet Köseoğlu Çıraklık Eğitim Merkezi karşısında inşası tamamlanan Alaaddin Keykubat Aile Sağlığı Merkezi, imzalanan protokolle Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü adına Alanya İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdullah Yağdır ile imzaladığı protokolün ardından; “Vatandaşlarımızdan gelen bir talebi daha çözüme kavuşturmak mutluluk verici.” dedi.

AİLE HEKİMLİĞİ OLARAK HİZMET VERECEK

İnşası tamamlanan ve tamamen hazır hale getirilen sağlık merkezinin 1 ay içerisinde tamamen hizmete gireceği ve Aile Hekimliği olarak hizmet vermeye başlayacağı açıklandı. Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ise yaklaşık 500 bin TL’ye mal olan bu hizmetten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek Başkan Yücel’e teşekkür etti.

YÜCEL: “VATANDAŞLARIMIZ TALEP ETTİ, BİZ YAPTIK”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aile Sağlığı Merkezi için Cumhuriyet Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar tarafından yoğun talep olduğu ve bu talebin karşılanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Yücel; “Alanya Belediyesi olarak eğitime ve sağlığa ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Mahallesi nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerimizden. Talep üzerine yaklaşık 500 bin TL’lik yatırımla ve tamamen Alanya Belediyesi’nin tasarrufuyla bu binanın inşasını tamamlayarak İl Sağlık Müdürlüğümüze devrini tamamladık. Alanyamıza ve mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun.” dedi.