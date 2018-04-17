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Alanya Belediyesi'nden Okurcalar'a asfalt

Alanya Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Avsallar, İncekum ve Okurcalar Mahallesi’nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Okurcalar Mahallesi’nde Mehmet Ali Birdoğan Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor

Alanya Belediyesi'nden Okurcalar'a asfalt

Alanya Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Avsallar, İncekum ve Okurcalar Mahallesi’nde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Okurcalar Mahallesi’nde Mehmet Ali Birdoğan Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmasını sürdürüyor

17 Nisan 2018 Salı 00:14
Alanya Belediyesi'nden Okurcalar'a asfalt
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Haber: Alper KUTAY

FEN İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor. Batı bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Avsallar ve İncekum Mahallesi’nde 5 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Okurcalar Mahallesi’nde bölünmüş yol olarak hizmete açılan Mehmet Ali Birdoğan Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarına devam eden ekipler, 1 kilometre olarak planlanan çalışmayı birkaç gün içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Okurcalar Mahallesi’ne dört dörtlük bir cadde kazandırdıklarını söyledi. Yücel, “Daha önce altyapısını ve kaldırım çalışmasını tamamladığımız caddenin sıcak asfaltını yapıyoruz. Batı bölgelerinde yaklaşık 6 kilometre sıcak asfalt gerçekleştirmiş olacağız. Halkımıza dört dörtlük hizmet için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiAvsallarİncekum
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