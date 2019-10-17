Alanya Belediyesi'nden 'Kırmızı Palmiye Böceği' ile mücadele
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesi’nde de hızla yayılma gösteren Kırmızı Palmiye Böceği'nin etkilerini yok etmek amacıyla hurma ağaçlarında ilaçlama çalışmalarına başladı.
GÜNCEL 17.10.2019, 11:14
ÇOK kısa sürede yayılıp, ağacın yaşamsal faaliyetlerinin sona ermesine neden olan Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadele çalışması yürüten Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ağaç kaybı yaşanmaması için gayret gösteriyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Ağaç gövdelerinden verilen özel bir solvent ile karıştırılan zirai ilaç, ağacın gövdesinde bir sene boyunca etkili olmaktadır. Yaptığımız bu uygulama ile şehrimizin ağaçlandırılmasında önemli bir yer tutan palmiye ağaçlarımızı koruma altına almaktayız” dedi.
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:41
|Güneş
|07:00
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:25
|Yatsı
|19:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2