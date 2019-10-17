Alanya Belediyesi'nden 'Kırmızı Palmiye Böceği' ile mücadele

ÇOK kısa sürede yayılıp, ağacın yaşamsal faaliyetlerinin sona ermesine neden olan Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadele çalışması yürüten Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ağaç kaybı yaşanmaması için gayret gösteriyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Ağaç gövdelerinden verilen özel bir solvent ile karıştırılan zirai ilaç, ağacın gövdesinde bir sene boyunca etkili olmaktadır. Yaptığımız bu uygulama ile şehrimizin ağaçlandırılmasında önemli bir yer tutan palmiye ağaçlarımızı koruma altına almaktayız” dedi.