Alanya Belediyesi'nden kadınlara tam destek! Aile ve Kadın Destek Merkezi açılacak

ALANYA Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılacak Aile ve Kadın Destek Merkezi'nde, kadın ve aileye yönelik birçok destek verilecek. Toplumsal bilinci arttırmak ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi adına açılacak merkezde talep eden her kadına psikolojik, hukuki, aile, sosyal yardım ve sosyal hizmet desteği verilecek. Ayrıca eğitsel seminerler ve evlilik okulu gibi faaliyetlerle bireylerin bilinçlendirilmesi ve aile içi şiddetin önüne geçilmesi planlanıyor.

"KADINA ŞİDDET SON BULMALI"

Merkez hakkında bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ülkemizde kadına yönelik son yıllarda artan şiddet ve cinayet unsurlarını şiddetle kınıyor ve bir an önce son bulmasını diliyorum. Alanya Belediyesi olarak bu konuda toplum bilincini arttırmak ve kadınlarımıza sahip çıkabilmek adına yeni bir merkez oluşturuyoruz. Bu merkezde kadınlarımız hem hukuksal hem de psikolojik olarak koruma altına alınacak. Merkezimiz yalnızca bu konularda değil, toplumsal bilinci arttırmak, ailede kadının önemini vurgulamak adına da önemli hizmetler verecek. Kısa zamanda hizmete sunacağımız merkezimiz, Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi binamıza yapacağımız ek katta hizmet verecek." dedi.