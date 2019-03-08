Alanya Belediyesi'nden Kadınlar Günü'nde çiçek sergisi

ALANYA Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir sergi düzenlendi. “Sanatın Farklı Dallarında Kadın Dokunuşları” ana fikrinden yola çıkılarak hazırlanan “Çiçek” temalı sergi, bugün Kültür Merkezinde açıldı. Açılışa Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.



‘ALANYA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜNE EN GÜZEL ÖRNEK’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi’nin açılış konuşmasında kürsüye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın birlikte yaşama kültürüne en güzel örnek olduğunu söyledi. Başkan Yücel, “Türk kadınlarının yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelip ilçemizde bizimle birlikte yaşayan kadınlarımızın yaptığı çalışmalara da bu sergide yer verdik. Bu birliktelik, Selçuklu’nun başkenti ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Alanya’da, herkese örnek olan bir birliktelik. Bu bir arada yaşama kültürümüzün en güzel örneğidir. Bu duygularla tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.



ALANYALI VE LİTVAN KADINLAR GÖSTERİ YAPTI

Serginin resmi açılış töreninde Alanya Belediyesi Halk Oyunları ekibi ve Alanya’da yaşayan Litvanyalı kadınlar gösteri yaptı. Hoşgörü ve birlikte yaşama kültürüne dikkat çekilen müzik gösterisi, davetlilerden büyük beğeni aldı.

BAŞKAN YÜCEL, SERGİYİ 100 YAŞINDAKİ MUALLA EMİNE HANIMLA BİRLİKTE AÇTI

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel serginin açılışını, Kaymakam Mustafa Harputlu, Eşi Yıldız Yücel, Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa ve Hicaz Valisi Ratip Paşa’nın torunu 100 yaşındaki Mualla Emine Danyeri Iyoen, II.Abdulhamid’in torunu Adile Osmanoğlu Tarz ve davetlilerle birlikte yaptı.

“Vatandaşlarımızı, kadınlarımızın el emeği, göz nuru itina ile hazırladıkları bir birinden değerli bu sanat eserlerini görmeye davet ediyorum” diyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, serginin 3 gün boyunca açık kalacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 11:47