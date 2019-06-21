Alanya Belediyesi'nden ev hanımlarına büyük hizmet

2018-2019 eğitim öğretim yılında Avsallar, İncekum ve Okurcalar Mahallesi için düzenlenen kurslara devam eden kursiyerler dün sergi açtı. Alanya Belediyesi Avsallar Kör Ali Baysal Düğün Salonu’nda açılan sergiye Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Yenialp ve Mehmet Gülen, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şevki Mat, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’in açılış konuşmasının ardından sergi alanına geçen davetliler, ahşap süsleme, batik boyama, elde aplike, üç boyutlu şekillendirme, ipek kozası el ürünleri, elde Türk işlemeleri ve geleneksel el nakışları gibi daha pek çok el emeği göz nuruna hayran kaldılar. Bu başarılı çalışmaları gezen ziyaretçiler aynı zamanda kursiyerlere sipariş de verme fırsatı buldular. Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle doğuda Mahmutlar ve Kestel, Alanya merkezde Hanımeller ve İpek Eller Atölyeleriyle birlikte Çıplaklı ve Cikcilli Mahallesi, batıda ise Avsallar, İncekum ve Okurcalar mahallelerini içine alan üç büyük sergi açıldı. 13 farklı dalda açılan kurslara her yıl yaklaşık 2 bin kursiyer katılıyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 11:37