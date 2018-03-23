Alanya Belediyesi'nden duvar yazıları için açıklama

BELEDİYE Başkanı Adem Murat Yücel’in hem kültürel, hem de turizm açısından büyük önem gösterdiği Alanya Kalesi, temizlik ekipleri tarafından düzenli olarak temizleniyor. Araçların ve insanların giriş yapamayacağı tenha bölgeler dahil olmak üzere yürüyüş ve gezinti alanları her gün temizlenerek ziyaretçilerin sorunsuz bir gezi turu yapması amaçlanıyor. Bilinçsiz kişi ya da kişilerce tarihi Alanya Kalesi’nin belli başlı bölgelerindeki duvarlara yazılan yazıların temizlenmesi sit alanı olması nedeniyle yapılamıyor. Özellikle restore edilmesi gereken bölümlerle ilgili Kültür Bakanlığı, Müze Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi’nin koordineli çalışması gerektiğini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Kalesi, gerek kültürel, gerekse turizm açısından şehrimizin en önemli noktası. Maalesef bilinçsiz kişilerce duvarlara ve surlara yazılan yazılar sit alanı olması sebebiyle temizlenemiyor. Bu konuda Kültür Bakanlığı ve Müze Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma gerçekleştirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızı da Kale'nin korunması ve temiz tutulması hususunda hassasiyete davet ediyorum" dedi.