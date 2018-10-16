Alanya Belediyesi'nden çok yönlü hizmet

Alanya Belediyesi ekipleri, merkezden kırsal ve yaylalara uzanan çok geniş bir coğrafyada altyapıdan, yol açmaya, asfalttan yol betonlama ve kaldırım çalışmalarına kadar çok yönlü bir çalışma yürütüyor

Alanya Belediyesi'nden çok yönlü hizmet
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm mahallelerde çok yönlü hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Alanya Belediyesi ilçe sınırları içerisinde çalışmalarını sürdürürken komşu ilçelerden gelen hizmet taleplerini de geri çevirmiyor. Bu kapsamda Köprülü Başyayla’dan sonra Değirmendere Mahallesi ile Samsa Mevkiinden Gündoğmuş İiçesinin Çamlı alan bölgesine 2 kilometrelik yeni bir yol açıldı. Değirmendere Muhtarı Kasım Günay, “Mahallemiz Samsa bölgesini Gündoğmuş’un çamlı alan bölgesine bağlayacak olan 2 kilometrelik yeni yol Başkanımız Adem Murat Yücel’in talimatı ile açılmıştır. Kendisine Mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi. Avsallar’dan Demirtaş’a kadar olan bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mahmutlar’da altyapı, Sapaderede yol düzenleme, Avsallar ve Uzunöz Mahallesinde sathi kaplama Kargıcakt’a sıcak asfalt, Payallar’da menfez çalışmaları devam ediyor.

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