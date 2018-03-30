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Alanya Belediyesi'nden Çamlıca'ya yeni salon

Alanya Belediyesi, Demirtaş'a bağlı Çamlıca Mahallesi’ne çok amaçlı  yeni bir salon kazandırıyor

Alanya Belediyesi'nden Çamlıca'ya yeni salon

Alanya Belediyesi, Demirtaş'a bağlı Çamlıca Mahallesi’ne çok amaçlı  yeni bir salon kazandırıyor

30 Mart 2018 Cuma 22:47
Alanya Belediyesi'nden Çamlıca'ya yeni salon
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Haber: Alper KUTAY

PROJESİ hazırlanan çok amaçlı salonun en kısa zamanda ihalesi yapılarak inşaatına başlanacak. Merkez ve kırsalda yatırımlarını sürdüren Alanya Belediyesi, özellikle sosyal projelere ağırlık veriyor. Çamlıca Mahallesi’nde 450 metrekare alana çok amaçlı bir salon projesi hazırlayan Alanya Belediyesi, bölgenin tüm sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını bu salonla karşılayacak. Çamlıca Mahallesi’yle birlikte çevre mahallelere de hizmet verecek olan çok amaçlı salon projesinde muhtarlık ofisi, doktor odası, nişan, düğün, toplantı gibi etkinliklerin yapılabileceği 300 kişilik çok amaçlı bir salon, mutfak ve çay ocağı, engelli kadın erkek tuvaleti, yine kadın erkek mescitleri bulunuyor. Ayrıca açık alanda oyun grupları, pergolalı oturma yerleri, otopark alanları yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiDemirtaşÇamlıca
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