Alanya Belediyesi'nden Burçaklar'a dört dörtlük hizmet

VATANDAŞIN talep ettiği hizmet ve yatırmaları vatandaşla buluşturmaya devam eden Alanya Belediyesi, dört dörtlük hizmet kavramını tam anlamıyla karşılayan hizmetlere imza atıyor. Alanya Belediyesi, Burçaklar Mahallesi’nde yaşayan Mümine Şengöz isimli 76 yaşındaki engelli vatandaşın evinin yolunu düzenleyerek sıcak asfaltla kapladı. Engelli vatandaşın yakınları, 15 yıldır felçli olarak hayatını sürdüren Mümine Şengöz’ün yolun bozukluğundan dolayı dışarı çıkamadığını belirterek, “Yolumuzun asfaltla kaplanması hem onun hem de bizim için çok büyük bir hizmet. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e sesimizi duyduğu için teşekkür ediyoruz” dediler. Alanya Belediyesi, dört dörtlük hizmetlerine örnek gösterilecek hizmetleri Burçaklar Mahallesi’nde bir bir hayata geçirdi. Çocuklar için oyun parkı, mahalle sakinleri için de çardak yapıldı. Hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, “Başkan Yücel’den talep edecek bir hizmetimiz kalmadı. Asfaltımızdan oyun parkına, cami düzenlemesinden çardağımıza kadar her şey karşılandı” diye konuştular.