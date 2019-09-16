Alanya Belediyesi'nden 9 ihale daha

MERKEZ ve mahallelerde bulunan toplam 9 adet taşınmaz kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesi gereğince açık arttırma usulü ile ihaleye çıkarıldı. İhale edilen taşınmazlar içerisinde daha önce üç kez ihalesi yapılan ancak iptal olan ve dördüncü kez ihaleye çıkarılan Sapadere Kanyonu da bulunuyor. Kanyon, 10 yıllığına 1 milyon 900 bin+KDV ile kiralanacak. Diğer 8 taşınmaz ise açık arttırma ile 26 Eylül’de 3 yıllığına kiralanacak.