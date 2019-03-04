Alanya Belediyesi'nden 8 Mart sergisi 

8 MART Cuma günü saat 11.30’da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından açılışı gerçekleştirilecek Alanya Belediyesi Dünya Kadınlar Günü Sergisi'nde, birbirinden değerli el emeği, göz nuru eserler görücüye çıkacak.

‘SANATIN FARKLI DALLARINDA KADIN DOKUNUŞLARI’

‘Sanatın Farklı Dallarında Kadın Dokunuşları’ ana fikrinden yola çıkılarak organize edilen bu sergide, ebru sanatından cam sanatına, katı sanatından ipek- kozası ve el işi ürünlere kadar pek çok eser sergilenecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklere vatandaşları davet etti. Başkan Yücel, “Türk kadınlarının yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelip ilçemizde bizimle yaşayan kadınlarımızın eserleri de bu sergide yer alacak. Kadınlar Günü’nün bahar ayının ilk günlerine gelmesi sebebiyle de tema olarak “Çiçek” fikri benimsendi. Bu temadan hareketle farklı sanat dallarında ortaya konan eserler, 8-10 Mart tarihleri arasında Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır” dedi.

ALANYALI KADINLARDAN ZEYBEK

Ayrıca serginin açılış seremonisinde Alanyalı kadınlar zeybek oynarken, Litvanyalı kadınlar ise müzik gösterisi yapacak.

8 Mart Cuma günü saat 11.30’da açılacak sergi 11 Mart Pazartesi gününe kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

