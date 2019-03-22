Alanya Belediyesi'nden 22 Mart Dünya Su Günü ve Orman Haftası duyarlılığı

BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından, yenilenebilir doğal varlıklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmesi amacıyla “21 Mart Orman Haftası”, dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için farkındalık yaratmak adına “22 Mart Dünya Su Günü” olarak ilan edilmiş. Alanya Belediyesi “Yeşil Kent Alanya” olgusunun yaygınlaştırılması amacıyla çevrenin korunmasına dair yürütmekte olduğu çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Birleşmiş Milletler tarafından, yenilenebilir doğal varlıklarından biri olan ormanlara gerekli önemin verilmesi amacıyla “21 Mart Orman Haftası”, dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması için farkındalık yaratmak adına “22 Mart Dünya Su Günü” olarak ilan edilmiştir. Sürdürülebilir çevreci projeler üreten bir yerel yönetim olmanın bilinciyle Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş 21 Mart Orman Haftası ve 22 Mart Dünya Su Günü’nün önemine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğmuş yaptığı açıklamada “ Doğal güzelliklere sahip olan ormanlar, temiz hava ve su kaynağı olup diğer canlıların ihtiyaçları doğrultusunda bünyesinde tuttukları bu değerleri devamlı ve yeterli miktarda doğaya geri bırakırlar. Birçok canlı türüne ev sahipliği yapan, insanların temel ihtiyaçlarını da karşılayan ormanlar iklim ve su rejimini düzenleme, erozyonu ve çevre kirliliğini önleme, ekolojik dengeyi koruma özellikleri nedeniyle bizler için vazgeçilmezdir. Hayatın var olabilmesi için toprak ve su vazgeçilmez birer ihtiyaçtır bu nedenle bu kaynaklar korunmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır, toprak ve suyun kaynağı ise ormanlardır. Bu yüzden doğal ormanların korunması ve devamlılığının sağlanması ile kullanılabilir su kaynakları da korunmuş olmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

SIFIR ATIK PROJESİ İLE ATIK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

Günün önemine dair açıklamalarına devam eden Sevda Erdoğmuş Alanya Belediyesi olarak, insanlarımızın ormanları tahrip edilmiş, suları kirletilmiş bir dünyada yaşamayı hak etmedikleri inancı ile orman ve çevreye duyarlı, korumacı her türlü davranış biçimini desteklenmekte olduğunu, geniş alanlara yaymakta ve devamlılığı için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca Alanya Belediyesi olarak “Sıfır Atık Projesi”kapsamında sebze-meyve atıklarından kompost üretimi, geri dönüşüm malzemelerinin kaynağında ayrı toplanması, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması, ömrünü tamamlamış lastiklerin kaynağında ayrı toplanması çalışmaları gibi atık yönetimine dair tüm çalışmaları yürütülmekte olup atık miktarında azaltmanın hedeflendiğini ifade etti.

DOĞAL KAYNAKLARIMIZA SAHİP ÇIKALIM

Sevda Erdoğmuş, “Alanya Belediyesi olarak ormanlarımız, su kaynaklarımız, topraklarımız, tüm canlı çeşitliliğimiz geçmişten devraldığımız ve en iyi şekilde kullanarak, iyileştirerek gelecek nesillere devretmekle sorumlu olduğumuz en önemli değerlerimizdir. Bu nedenle “ Orman Haftası” ve “Dünya Su Günü” kapsamında bir kez daha, tüm halkımızı ülkemizin doğal güzelliklerine, ormanlarına ve suyuna sahip çıkmaya ve sürdürülebilirliğini sağlamaya davet ediyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 15:02