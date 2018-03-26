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Alanya Belediyesi'nden 10 mahallelik salon projesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güney Mahallesi’nde inşaat çalışmalarına başlanan çok amaçlı Güney Düğün Salonu'nun, bölgenin yıllardır beklediği sosyal alan ihtiyacını karşılayacağını bildirdi

Alanya Belediyesi'nden 10 mahallelik salon projesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güney Mahallesi’nde inşaat çalışmalarına başlanan çok amaçlı Güney Düğün Salonu'nun, bölgenin yıllardır beklediği sosyal alan ihtiyacını karşılayacağını bildirdi

26 Mart 2018 Pazartesi 16:14
Alanya Belediyesi'nden 10 mahallelik salon projesi
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HAFTA sonu Doğu Mahallelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak Demirtaş Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, batı bölgesinde 10 mahalleyle birlikte çevresindeki mahallelere ortak hizmet verecek yeni bir düğün salonunun yapımı için start verdi. 
Projesi hazırlanarak, ihalesi yapılan ve inşaatına başlanan Güney Düğün Salonu, Güney Mahallesi’yle birlikte Burçaklar, Yenice, Orhan, Gözübüyük, Gümüşgöze, Karamanlar,Güzelbağ, Bayır ve Bayırkozağacı olmak üzere 10 mahalleye hizmet verecek. Salon aynı zamanda bu mahallelerin yanı sıra çevre mahallelere de hizmet verebilecek. 
"500 kişilik salon" 
1 Milyon 720 bin TL bedelle ihalesi gerçekleştirilen projede 500 kişilik ana salon, muhtar odası, hazırlık odası, mescit, mutfak, bebek bakım odası bulunuyor. Salonun dış mekanı da projelendirilerek çocuk oyun grubu, piknik alanları ve dinlenme mekanları oluşturulacak. 
"10 mahalleye hizmet verecek" 
Salonla ilgili bilgi veren Başkan Adem Murat Yücel, “Batıda 10 mahallemize ve bu mahallelerin yakınındaki yerleşim bölgelerine birlikte hizmet verecek çok amaçlı yeni bir salonun daha yapımına başladık. Çok amaçlı salon, Güney Mahallesi, Burçaklar Mahallesi, Yenice Mahallesi, Orhan Mahallesi, Gözübüyük Mahallesi, Gümüşgöze Mahallesi, Karamanlar Mahallesi, Güzelbağ Mahallesi, Bayır Mahallesi ve Bayırkozağacı Mahallesi’nin düğün, nişan, toplantı gibi ihtiyaçlarını karşılayacak. Mahalle gezilerimiz sırasında bölgede yaşayan vatandaşlarımıza söz vermiştik.Salonumuz bitince yıllardır bu bölgenin ihtiyacı olan önemli bir eksikliği de gidermiş olacağız. Güney Düğün Salonu’nu 6-7 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız. Alanya'mıza ve bölgemize hayırlı olsun.” dedi. 

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Alanya BelediyesiAdem Murat YücelGüney MahallesiGüney Düğün Salonu
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