Alanya Belediyesi'ndeki mobing iddialarına tepki yağdı

Ceren ŞAHİN

TAHSİSİ 2008 yılında Akçatı Mahallesi'ne sağlanan su kaynağında Alanya Belediyesi tarafından izinsiz başlatılan çalışmalar Akçatı Mahallesi yaşayanları ve Alanya Belediyesi'nin arasını açmış, konuya ilişkin iletilen şikayet üzerine Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tutanak tutularak Alanya Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Olayın sıcağı henüz soğumadan önceki gün şok eden bir iddia ortaya atıldı. Bölgede Alanya Belediyesi'ne ait araçların tespitini gerçekleştiren ve tutanak işlemlerini tamamlayan Orman İşletme Müdürlüğü Merkez İşletme Şefi Haluk Çerkez'in, Alanya Belediyesi'nde görevli eşi Ayşe Çerkez'in önce sürüldüğü, ardından ise mobbing yoluyla istifaya zorlandığı iddiası Alanya kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

Konuyu Yeni Alanya’ya değerlendiren CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ “Bir kin davasına dönüştürülmesi doğru değil” yorumunda bulunurken, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise “İddialar doğruysa ve bir belediye personeli bu şekilde zor bir durumda bırakıldıysa aslında çok da söze gerek yok, vay memleketin haline” dedi.

‘KİN DAVASI DOĞRU DEĞİL’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, konuya ilişkin Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada “Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kullanımı ASAT tarafından yürütülmekte. Belediye tarafından ASAT’a bir müracaatta bulunulduysa, ASAT zaten cevabını verecektir. Alanya menfaatleri elbette ki önemli, lakin beraberinde doğa ve halk da gözetilmeli. Şirketleşme mevzuunda en önemlisi su fabrikası kurulsa dahi işletmesinin üçüncü şahıslara devredilmemesi, gelirinin bütünüyle belediyeye kalması taraftarıyım. Bu noktada yeri gelmişken uyarılarımızı da sunmak isterim. Ortaklık dahi yapılmasına karşıyız. Bunu da açıklamam nezdinde belirtiyorum. Öte yandan elbette mobbing iddiaları da hoş değil. Bir belediye personelinin, eşinin görevinden ötürü cezalandırılması doğru bir hareket midir? Değildir. Bu durum bir kin davasına dönüştürülmemeli. Süreç dahilinde her ne yaşanmış olursa olsun, Orman İşletme bünyesinde görevli mevzu bahis şahsın eşine böylesi bir mobbing uygulanarak sürgüne gönderilmesi doğru değil. Kısa zaman içerisinde düzeltileceğini umuyorum” dedi.

‘VAY MEMLEKETİN HALİNE’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise mobing iddialarını değerlendirdiği açıklamasında “Devletin memuru ya da bürokratı, devletçilik hassasiyetiyle işini doğru yaptı diye eşini istifaya zorlamak hoş ve kabul edilebilir değil. İddialar doğruysa ve bir belediye personeli bu şekilde zor bir durumda bırakıldıysa, aslında çok da söze gerek yok, vay memleketin haline!" dedi.