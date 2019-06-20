Alanya Belediyesi'nde eğitim zamanı

ALANYA Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen haziran ayı seminerinde eğitmen Koray Çelik "Gündemimiz Problem mi, Çözüm mü?" konu başlığıyla belediye personeli ve vatandaşlarla buluştu.

‘SIFIR PROBLEM MÜMKÜN DEĞİLDİR’

Hayatta sıfır problemin mümkün olmadığını söyleyen eğitmen Koray Çelik, “Aynı zamanda karşılaştığımız problemler de sürpriz değildir. Önemli olan problem karşısındaki algılarımızdır. Her problemin bir öğrenme fırsatı olduğunu düşünerek, kaynaklara değil çözüme odaklanmamız ve problemlere farklı bakış açılarıyla yaklaşmamız gerekmektedir” dedi. İki oturum olarak düzenlenen seminerde Koray Çelik, problem çözme işleyişlerinden Planlama, Uygulama, Kontrol ve Önlem Alma (PDCA) Tekniği, Beyin Fırtınası ve Nominal Grup Tekniği başta olmak üzere pek çok konuda da bilgi verdi. Seminerin ikinci bölümünde dinleyicilerin sorularını da yanıtlayan Çelik, somut örneklerden yola çıkarak semineri daha da verimli hale getirdi.

GELECEK SEMİNER 18 EYLÜL’DE

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında, 18 Eylül’de “Duygusal Olmadan Duyguları Yönetebilmek Duygusal Zeka” konusuyla Ece Üvey dinleyicilerle beraber olacak.

