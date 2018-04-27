Alanya Belediyesi 'Mobil Çözüm' üretecek

Yasin ARAZ

DAHA önce WhatsApp iletişim hattı, pazar ve alışveriş merkezlerinde kurulan Çözüm Burada stantları ile vatandaşa hızlı bir şekilde ulaşan Çözüm Masası ekibi, bünyesine kattığı Mobil Çözüm Aracı ile hizmet ağını genişletti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, encümen üyeleriyle birlikte Mobil Çözüm Aracı’nı basına tanıttı.

'ÇÖZÜM AĞIMIZI GENİŞLETTİK'

Mobil Çözüm Aracı’nı basına tanıtan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "2015 yılında hizmete soktuğumuz Çözüm Masası ekibimizle birlikte zaman kaybı önlenerek vatandaşlarımızın daha kolay ve daha iyi hizmet almasını sağladık. Bu kapsamda çözüm ağımızı daha da genişleterek Mobil Çözüm Aracımızı bugün itibariyle hizmete sunuyoruz" dedi.

EV EV, MAHALLE MAHALLE GEZİLECEK

5 kişiden oluşacak Mobil Çözüm ekibinin periyodik olarak ev ziyaretleri yapacağını ve mahalle toplantılarına katılacağını kaydeden Belediye Başkanı Yücel, "Mobil çözüm ekibimiz, vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini yerinde dinleyerek sorunlarına çözüm bulacak. Aracımızın şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim" şeklinde konuştu. Ziyaret edilecek mahallelerdeki vatandaşlar ve personel için her şeyin düşünülerek dizayn edildiği Mobil Çözüm Aracı son sistem teknik donanıma sahip özellikleriyle beğeni topladı.