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Alanya Belediyesi Mehter Takımı'ndan Türk Ordusu'na destek

Alanya Belediyesi Mehter Takımı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından dün Suriye’nin kuzeyine yönelik başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman Türk Ordusu’na destek amacıyla konser verdi

GÜNCEL 10.10.2019, 18:12 10.10.2019, 18:16
Alanya Belediyesi Mehter Takımı'ndan Türk Ordusu'na destek
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HÜKÜMET Meydanı’nda toplanarak “Ceddin Deden” gibi geçmişte Türk Ordusu’nun savaş esnasında moral yükseltmek amacıyla kullandığı pek çok eseri seslendiren Mehter Takımı, Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere destek amacıyla konser verdi. “Türk Milleti Ordusunun Yanında” diyen Mehter Takımı’nın konserini yerli yabancı yüzlerce vatandaş izleyip, cep telefonları aracılığıyla canlı yayınla dünyaya ulaştırdı. Konsere katılan vatandaşlar da hep bir ağızdan seslendirilen eserlere eşlik ederek, Türk Ordusu’na olan desteklerini dile getirdiler.

#Türk Silahlı Kuvvetleri #Alanya Belediyesi Mehter Takımı
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