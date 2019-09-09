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Alanya Belediyesi Litvanya'da

Alanya Belediyesi'nin kardeş şehri Silute'de düzenlenen 11. Balık Çorbası Festivali'ne Alanya'dan bir heyet de katılarak, Alanya'yı temsil etti.

GÜNCEL 09.09.2019, 16:08
Alanya Belediyesi Litvanya'da
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ALANYA Belediyesi meclis üyeleri Nuri Tokuş, Paulina Müftüoğlu, Alper Kan, Yılmaz Bağışlar ve Belediye Dış İlişkiler Personeli Hüseyin Doğan, Alanya'yı temsil amacıyla Litvanya'nın Silute şehrinde düzenlenen 11. Balık Çorbası Festivali'ne katıldı. Gün içinde resmi ziyaretlerini gerçekleştiren Alanya heyeti, akşam yemeğinde Silute Belediye Başkanı Vytautas Laurinaitis ile bir araya geldi. Silute Belediye Başkanı Laurinaitis'e nazik daveti için teşekkür eden Meclis Üyesi Nuri Tokuş, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in davet mektubunu takdim ederek, her yıl Alanya Belediyesi'nin düzenlediği Noel Pazarı'na davet etti ve Noel Pazarı'nda balık çorbası pişirilip sunulmasından memnun olacağını ifade etti. Silute Belediyesi'nin Polonya, Ukrayna ve Belarus'tan gelen kardeş şehir heyetlerinin de katıldığı yemekte konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleştirildi.

TURİZM İŞ BİRLİĞİ ÜZERİNE GÖRÜŞÜLDÜ

Resmi ziyaretin ilk gününde Silute kentinde tarihi müzelerde ve turistlik noktalarda incelemelerde bulunan Alanya heyeti, iki kardeş şehir arasında turizm ve kültürün tanıtılması ve geliştirilmesi konusunda işbirliği sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

ALANYA HEYETİNE YAKIN İLGİ

Alanya heyeti, Silute kentinin eski meydanında gerçekleştirilen 11. Uluslararası Balık Çorbası Festivali'ne katılarak, Alanya'yı temsil etti. Festivalin açılış konuşmalarının ardından Silute Belediye Başkanı Vytautas Laurinaitis festivale katılan tüm kardeş şehir heyet temsilcilerini sahneye davet ederek teşekkür etti ve festival anısına önlük giydirdi.Açılış töreninin ardından Alanya heyeti stantları tek tek gezerek pişirilen çorbaların tadına baktı. Alanya Belediye'nin geleneksel yemek kültürüne sahip çıkmak için yürüttüğü mutfak mirası çalışmaları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

#Alanya Belediyesi #Litvanya #silute
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