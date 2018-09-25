Alanya Belediyesi kendi bitkisini yetiştiriyor

ALANYA Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen çiçeklerle, Alanya’yı yeşillendiriyor. Alanya Belediyesi, yaz ve kış üretime devam edilen serada, bir çok bitki grubunu dışarıdan temin yolunu seçmeyerek tasarruf ediyor. Geçen yıl ki üretim kapasitesini bu yıl 288.258 e çıkardıklarını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Çiçeğin yakıştığı her alanda çalışmalarımız devam edecek. Refüjler ve parklarda yeni oluşturulacak çiçek alanları ve parklar rengarenk çiçekli ve yeşil bitkiler ile donatılacak” dedi.

2017 YILINDA 1.348.419 ADET BİTKİ DİKİLDİ

Alanya’da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 2017 yılı içerisinde yaklaşık 1.348.419 adet bitki ekimi yapıldığının altını çizen Başkan Yücel, Ayrıca Alanya Belediyesi’nin serasında, yol açma çalışmaları sırasında sökülen bitkilerin bakımı yapıldıktan sonra belirlenen yerlerde tekrar toprakla buluşturduğunu söyledi.