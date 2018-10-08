Alanya Belediyesi 'Kale’deki yazılar için düğmeye bastı

1200’lü yılların başından bu yana ayakta kalmayı başaran Alanya Kalesi’nin tarihi ana giriş kapısına yapılan yazılamalar için Alanya Belediyesi düğmeye bastı. Yerli, yabancı yüzlerce turistin ilgi odağı olan kale bölgesinde duyarsız vatandaşlarca yapılan yazılamalar Alanya’nın görsel imajını zedelerken yanı sıra kültürel değerlerimizi de tahrip ediyor. Alanya Belediyesi de var olan yazılamalar için gereken çalışmayı gerçekleştirerek yazıların üstünü kapattı. Bölge halkı Alanya Belediyesi’ne çalışmalarından ötürü teşekkür ederken “Başka bir Alanya yok. Kültürel zenginliklerimize sahip çıkmalı ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Geçmişini bilmeyen toplumların geleceklerini inşa etmesi mümkün değildir” diyerek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ettiler.