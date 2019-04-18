Alanya Belediyesi kaçak yapıyı affetmedi!

Alanya genelindeki kaçak yapılarla mücadelesini sürdüren Alanya Belediyesi ekipleri, Oba Mahallesi'nde hizmet veren bir turistik tesisin sahil bandına döktüğü betonu iş makineleriyle tıraşlayarak, Kıyı Kanunu'na uygun hale getirdi.

Alanya Belediyesi kaçak yapıyı affetmedi!
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ALANYA Belediyesi, zabıta ekiplerince belirlenen kaçak yapılara müdahalelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında geçen hafta tutanak tutulan Oba Mahallesi'nde hizmet veren bir turistik tesisin sahil bandındaki kumsal alana döktüğü ve Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu tespit edilen betonarme zemin, Milli Emlak Müdürlüğü'nün raporu, Alanya Kaymakamlığı'nın onayı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerinin gözetiminde iş makineleri aracılığıyla tıraşlandı. İşletme sahipleri de zabıta ekiplerince uyarılarak, durumun tekrarının yaşanmaması konusunda bilgilendirildi. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Belediye olarak kaçak yapının her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçmişte de buna benzer çalışmalar yaptık, gelecekte de yapmaya devam edeceğiz. Sahil bandı kamunundur. Kimsenin işgal etmeye veya yapısını değiştirmeye hakkı yok" dedi.

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