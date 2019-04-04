Alanya Belediyesi Hestourex'te

ANTALYA Fuar Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen Hestourex Fuarı'nın açılışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı'na 4 gün boyunca 165 ülkeden 6 binin üzerinde alım heyeti bekleniyor. Alanya Belediyesi Hestourex Fuarı'nda spor ve alternatif turizm alanındaki çalışmalarını aktarmak için açtığı standında; ücretsiz olarak diyetisyen tarafından vücut analiz ölçümü yapıldı. Alanya Belediyesi çözüm masası personeli Alanya'nın çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Tüm yıl gerçekleştirilen spor organizasyonlarının tanıtım videosu ve uygulamalı görselleri stantta sunuldu. Yol bisikletiyle sporcular gösteri yaptı. Alana hazırlanan mini plaj futbolu sahasında ziyaretçiler futbol oynadı. Alanya'da belediyenin ev sahipliğinde yapılan spor organizasyonları hakkında bilgiler verildi.