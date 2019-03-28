Alanya Belediyesi harıl harıl

ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla yeni sanayide altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt çalışması yapılacak.

CADDELER YOL ÇİZGİLERİ İLE DAHA DA GÜZELLEŞTİ

Alanya Belediyesi tarafından sıcak asfalt çalışması yapılan, Çıplaklı, Bedanlar ve Yiğit Sokak’ta asfaltın ardından çizgi çalışması başlatıldı. Daha önce kaldırım ve çevre düzenlemesi yapılan caddelerde yol çizgi çalışmaları tamamlandı.

HEYELANDAN KAPANAN YOL AÇILDI

Merkezden kırsala uzanan oldukça geniş bir coğrafyada çalışma yürüten Alanya Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşların da imdadına yetişmeye devam ediyor. Bu kapsamda Süleymanlar Mahallesi’nde engelli Durdu Kaplan’ın heyelandan kapanan yolu iş makineleri ile açıldı.