Alanya Belediyesi harıl harıl 

Alanya Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan kaldırım ve cadde düzenleme çalışması aralıksız devam ediyor

Alanya Belediyesi harıl harıl 
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ALANYA Belediyesi Fen İşleri’ne bağlı ekipler tarafından Küçükhasbahçe Mahallesi’nde kaldırım çalışması başlatıldı. Cadde, sokak ve ana yollara yapılan çalışmaların devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel,  “Çalışmalarımız planlanan program kapsamında devam ediyor. Kendi tespitlerimiz ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kırsal ve merkez mahallelerde ekiplerimiz düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu yönde yürüttüğümüz çalışmalar yapılan keşiflerin ardından da devam edecek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2018, 10:23
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