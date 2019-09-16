Alanya Belediyesi GastroAntep Festivali'ne katıldı
Alanya Belediyesi Mutfak Mirası Koordinatörleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ve Gıda Mühendisi Zeynep Kiriş, Gaziantep Belediyesi’nin davetlisi olarak Gastroantep Festivali’ne inceleme ve istişare katılımında bulundular
TÜRKİYE'DE lisans hakkına sahip iki şehirden biri olan Alanya, lisans hakkı olan Gaziantep’te bir seri etkinliklere katıldı. Acı biber ve fıstık hasatları ile sabah erken saatlerde başlayan festival 4 gün boyunca önemli misafirlerini ağırladı. Bizzat Belediye Başkanı ve Valinin koordinasyonunda sürdürülen festival kapsamında yerel ürünlerin kullanımı, yöresel yemeklerin tanıtımı ve yöresel yemeklerin yabancı şefler tarafından modernize edildiği pek çok etkinlik alanda yerini aldı.
Culinary Heritage Europe Avrupa Koordinatörü ile Alanya Belediyesi Mutfak Mirası Koordinatörleri Mutfak mirası adına yeni projeler için iş birliği toplantıları yaparak gelecek ile ilgili gastro planlar gerçekleştirdiler. Yabancı şefler, aşçı dernekleri, TV programcıları, blogerlar ve gastronomi sektöründeki ünlü isimler, Gastroantep için bir aradaydı. Antep mutfağı yanında Unesco şehirlerinden gelen heyetlerin gastroworkshopları festival alanında görsel şovlara dönüştü.
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