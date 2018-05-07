Alanya Belediyesi Fen İşleri kan bağışladı

ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları, Kızılay’a destek amaçlı kan bağışında bulundu. Fen İşleri çalışanları, form doldurup doktor kontrollerinin ardından sırayla kanlarını bağışladı. Daha önce kendisi de kan bağışında bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, fen işleri ekiplerini tebrik ederek “Fen işleri çalışanlarımız hayat kurtarmak adına kutsal bir görevi yerine getirdiler. Kendilerini kutluyorum. Kan bağışımız diğer birimlerimizde de devam edecek” dedi.