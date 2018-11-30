Alanya Belediyesi EYAF'a katıldı

İSTANBUL Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuara Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ve Engelsiz Yaşam Merkezi personelleri katıldı. Fuar Merkezi’nde açılan özel Alanya standında, kentimiz “Erişilebilir Turizm Şehri Alanya” temasıyla tanıtılıyor.

“ENGELLİ VE ENGELLİ YAKINLARINI YENİLİKLERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLİYOR”

Fuarla ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, “EYAF Expo çok büyük ve çok sayıda ziyaretçisi olan bir fuar. Bu fuara Alanya Belediyesi olarak bizde katıldık. Bu yıl 3.yılımız. EYAF, yerel yönetimlerin engellilerle ilgili yaptığı mimari ve kentsel düzenlemeleri teşvik etmek ve aynı zamanda da yapılan faaliyetlerle ilgili destek sağlamak, yeni girişimleri de teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Biz de bu vesileyle Engelsiz Kent Alanya konusunda yaptığımız tüm hizmet ve projeleri ziyaretçilerle bu fuarda buluşturuyoruz” dedi. Başkan Yardımcısı Yüksel, Alanya standını ziyaret eden Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz’a, Alanya ipek kozasından tablo hediye etti.

“ENGELSİZ KENT ALANYAYI TANITIYORUZ”

EYAF’ın sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine destek sağladığını söyleyen Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, “Engelsiz Yaşam Fuarı, sivil toplum kuruluşları arasındaki etkileşimi güçlendirerek sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına destek sağlamayı ana hedef edinmiştir. 12 belediye ve 159 kuruluşun katıldığı bu fuarda biz de belediyemizin projelerini hem tanıtıyor hem de başka projeleri inceleyerek şehrimiz için uygulanabilirliklerine bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

29 Kasım’da kapılarını açan EYAF, 2 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar süresince Alanya Belediyesi görevlileri, engelliler ve engelli yakınları için yapılan hizmetler, yenilikler ve projelerle ilgili ziyaretçilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

