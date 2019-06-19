Alanya Belediyesi eski meclis üyesinin acı günü!

Alanya Belediyesi eski meclis üyesi Arif Doğmuş’un ağabeyi Ali Doğmuş hayatını kaybetti.

Alanya Belediyesi eski meclis üyesinin acı günü!
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ALANYA Belediyesi eski meclis üyelerinden Arif Doğmuş’un ağabeyi Ali Doğmuş, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren Ali Doğmuş’un cenazesi Alanya Belediyesi Mezarlığı’nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yakınları Koçak Eczanesi arkasında bulunan evlerinde taziyeleri kabul ediyor. Yeni Alanya merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2019, 16:46
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